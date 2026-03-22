さまぁ〜ず三村マサカズ（58）が22日、自身のXを更新。21日に行われたピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」決勝について私見をつづった。三村は「審査員に対してのリスペクトがないな。R−1」と切り出すと「いいことばっかり言ってたよ。審査員」と指摘。「優勝した人は感謝しなきゃ」と記した。R−1の審査員は陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウ