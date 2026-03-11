春になると、なんだか少しだけ自分をアップデートしたくなりませんか？コートを脱いで軽やかなワンピースに袖を通したり、いつもより明るいリップを選んでみたり……。そんな“衣替え”のタイミングは、実は肌も同じ。冬を越えた肌をそのままにするのではなく、春仕様にやさしく整えてあげることで、印象はぐっと洗練されます。2026年の美容キーワードは、隠すよりも整える。ファンデーションで覆うのではなく、素肌そのものの均