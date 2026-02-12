米ＮＢＣテレビのニュース番組「トゥデイ」の女性人気キャスター、サバンナ・ガスリーさん（５４）の母親ナンシーさん（６４）が２月１日から行方不明になっている事件で、ＦＢＩは１０日、誘拐した容疑者の画像を公開した。米国を代表する人気キャスターの母親だけに全米が注目している。ナンシーさんは１月３１日午後９時４５分、義理の息子トマソ・シオニさんと娘アニーさんがアリゾナ州ツーソンの自宅に送り届けたのを最後