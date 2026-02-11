東京駅で話題のスイーツバーガーブランド「CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)」が、ついに公式オンラインショップに登場します。累計販売1000万個を突破した人気ブランドが、2026年2月12日(木)より期間限定で注文受付をスタート。さらに今回は「カービィカフェ」とのコラボ最新作も初登場し、可愛さと美味しさを兼ね備えたラインナップに注目が集まります♡