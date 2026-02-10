バレンタインまであと少し。本命チョコだけでなく、職場の仲間や友人などに渡すチョコにも悩みますよね。コストコ歴10年のESSEonlineライター高梨リンカさんは「ばらまきチョコにはコストコのクオーレがおすすめです」と語ります。毎月コストコで大量購入をするという高梨さんに、バレンタインのおすすめのチョコの「クオーレ」の魅力について教えてくれました。クオーレ以外のコストコばらまきチョコも紹介！ばらまきでも高見えす