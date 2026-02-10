バレンタインまであと少し。本命チョコだけでなく、職場の仲間や友人などに渡すチョコにも悩みますよね。コストコ歴10年のESSEonlineライター高梨リンカさんは「ばらまきチョコにはコストコのクオーレがおすすめです」と語ります。毎月コストコで大量購入をするという高梨さんに、バレンタインのおすすめのチョコの「クオーレ」の魅力について教えてくれました。クオーレ以外のコストコばらまきチョコも紹介！

ばらまきでも高見えするのが「クオーレ」のよさ

ばらまきチョコを選ぶポイントは「安い・個包装・シンプルな味」だと思います。シンプルな味というのは、あまり凝った味だと苦手だったり手が伸びなかったりする人がいるからです。そのうえで、大人同士のやり取りの場合は見た目にもこだわりたい。

【写真】コンビニでも買える「ロシェ」もおすすめ

その点で、コストコの「ウィターズ クオーレ イタリアンチョコ」はぴったりです。お値段は1個あたり30円とチロルチョコ並みの安さ。華やかなキャンディ包みの個包装とミルク・ヘーゼルナッツ・ダークというシンプルな味の組み合わせは欲しい要素が全部そろっています。

唯一気になるのは50個以上の大容量という点でしょうか。

私はおやつや気分転換として食べていますが、シンプルなチョコなので、カップケーキやマフィンにリメイクするのもよいと思います。

ばらまき用は、100円ショップのギフトバッグを使うのがおすすめです。私はチョコが2〜3個入るサイズの、小さくて透明なダイソーの「オーロラギフトバック」を推しています。

「ウィターズ クオーレ イタリアンチョコ」は550gで1698円とお得

「ウィターズ クオーレ イタリアンチョコ」は、お菓子コーナーに売っています。しかしバレンタイン時期だとチョコレートはお菓子コーナーでなく、独立したチョコレートコーナーができていることがあるので注意。

コストコでは550gの大容量パックで1698円です。パックにはミルク・ヘーゼルナッツ・ダークの3種類が入っています。

賞味期限は約1年あり、ちょこちょこ食べていたら意外と減っているので、多すぎて困るという感じではないかもしれません。

2種類の食感を味わえるリッチタイプのチョコ

クオーレはやや硬めのシェルチョコレートに濃厚なチョコフィリング入り。2種類の食感を味わえるリッチタイプのチョコです。コストコで安く買えると有名なリンツのリンドールと同じタイプです。

ミルク・ヘーゼルナッツ・ダークの中でいちばん甘いのは、意外にもヘーゼルナッツです。ナッツの甘さとコクが、仕事中のリフレッシュに効きます。

ミルクはスタンダードな甘さで、わが家では中学生の娘が好んで食べています。ダークはミルクの甘さに苦みが加わった感じです。シャープな後味が気に入っています。

バレンタインのばらまき用なら、甘いのが好きな人にはヘーゼルナッツとミルク、甘いのがそこまで得意でない人にはミルクとダークというように分けてもよいですね。

ほかにもある！コストコのバレンタインばらまきチョコ

コストコにはクオーレのほかにも、バレンタインのばらまきチョコにできる華やかなチョコがあります。

有名なのは「リンツ リンドール」。クオーレと同じように数種類のチョコがミックスされています。

たとえばミルク・ヘーゼルナッツ・ダーク・ホワイトが入ったゴールドアソートは、600gで3498円です。1個あたりのお値段は約70円。クオーレの2倍以上はちょっと豪華ですが、直営店よりずっと安く買えますし、もちろん味も抜群ですよ。

最近ではコンビニでも売られている「フェレロ ロシェ」も、コストコでリーズナブルに買えます。サクサク食感が人気のフェレロ ロシェはリッチな味で、ナッツ好きにおすすめ！

コストコでは48個入り2278円で、1個約47円。クオーレと比べると1.5倍なので高く感じるかもしれませんが、同じものをコンビニで買うと4個400円です。

コストコは大容量ですが、そのぶんお得に購入できます。お得でかわいいばらまきチョコで、すてきなバレンタインを！