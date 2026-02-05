クマ札幌市南区のゴルフ場で昨年9月、クマを駆除する許可がないハンターがヒグマ1頭を駆除したとして、北海道警が鳥獣保護管理法違反（無許可捕獲）などの疑いで、70代のハンターと40代のゴルフ場支配人、運営会社を書類送検したことが5日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、書類送検容疑は共謀し、昨年9月4日にゴルフ場コース内で、北海道の許可を得ていないハンターが発砲し、ヒグマを駆除した疑い。支配