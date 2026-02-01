組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！雪解けを見据えて、そろそろ新たなデニムが気になる時季。古着屋さんでごく稀に見つかるような、色あせ感もシルエットも理想的な1本を発見。穿くだけで雰囲気をかもせる風合いは、ハリがあるながら軽い生地感。脚をしなやかに伸びて見せるストレートシルエットに加え、サイドシームの贅沢なセルビッチ仕様でさ