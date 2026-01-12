吉野川市で1月11日、新春恒例のこども書き初め大会が開かれました。このイベントは、子どもたちに書き初めの伝統に触れてもらおうと、吉野川市文化協会が、毎年開いています。この日は、5歳から小学校6年生まで13人が参加。「正月」や「ゆめ」など、新年や冬にちなんだ言葉を選び、一文字、一文字、丁寧に筆を運びました。子どもたちは、講師から全体のバランスや筆の運び方などのアドバイスを受け、のびのびと力強く書きあげてい