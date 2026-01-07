美波町伊座利で、大量の魚の死骸を港から海に不法投棄したとして、地元の水産会社と取締役の男性らが1月7日、廃棄物処理法違反の疑いで書類送検されました。書類送検されたのは、美波町伊座利で定置網漁業を営む大敷水産と、この会社の49歳の男性取締役、および従業員のあわせて7人です。徳島海上保安部によりますと、男性取締役らは2025年11月から12月にかけ、定置網漁の獲物で選別の結果、不要になった魚の死骸合わせて約283.8キ