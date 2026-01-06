【香港共同】香港政府は6日、科学技術や工業などの分野を担当する高官の米国訪問を中止すると発表した。約4時間前に訪問すると公表したばかりだった。中止の理由は明らかにしていない。ベネズエラを攻撃したトランプ米政権を中国が非難しており、こうした情勢が影響した可能性がある。高官はイノベーション・科学技術・工業局長の孫東氏。米ラスベガスで6日（日本時間7日）に開幕する世界最大級の先端技術の見本市「CES」に出