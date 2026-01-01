【射手座】2026年1月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。始まりの1月、あなたの運勢は?射手座（11/22〜12/21）「すべては殻を破るため」粛々とした準備期間飛躍を望むなら、まずは足元を凝視すること。今月求められているのは、派手なアクションではなく、生活と業務の徹底的な「整地」です。年末年始の静寂を利用し、家計や居住空間、仕事の基礎を洗い直す。その地味で堅実なプロセスこそが、1月下旬から始まる「