「全国高校サッカー選手権・開会式」（２８日、国立競技場）出場４８校が参加して開会式が行われ、２年連続４回目の出場となる専大北上（岩手）の吉池晃大主将（３年）が選手宣誓した。野球界のスター・大谷翔平選手を引き合いに、決意を語った。緊張した表情で言葉をつむいだ吉池主将。岩手県代表として、競技の垣根を越えて同県出身の米大リーグで活躍する大谷翔平の名前を口にした。「今年、岩手県出身の大谷翔平選手が