キャンメイクの人気フレグランスブランド「メイクミーハッピー」から、2025年12月下旬に新作オードトワレ「berry bloom（ベリーブルーム）」が登場！ストロベリーやブラックベリー、カシスなどのベリー系フルーツと、ローズの優雅なフローラルな香りが絶妙に調和した、新しい「モテ香水」として注目を集めそう♡ 8mLサイズで770円（税込）と手ごろな価格