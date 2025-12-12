横浜発のクラフトチョコレートブランドVANILLABEANSから、京都発のチョコレートブランドdari Kとのコラボによって誕生した3種のタブレットショコラが登場します。注目を集める“特別発酵”という手法で、素材の香りをカカオに移した個性豊かな味わいを実現。コブミカンやジンジャーを使ったユニークな発酵チョコレートや、カカオ本来の華やかな香りを楽しめる一枚まで揃い、食べ比べも楽しめるライ