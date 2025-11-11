北欧・フィンランド発、自然の恵みをそのまま閉じ込めたチョコレートがついに日本へ♡薬糧開発が輸入販売を開始する「Dammenberg（ダンメンベルグ）」のチョコレートは、100％オーガニック素材を使用し、アレルギー対応も万全。ムーミンの愛らしいパッケージで、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。お子様から大人まで、安心して楽しめる優しい甘さです。 ムーミンと楽しむ&#