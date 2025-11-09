組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！面積が大きいゆえ、それ自体の印象がコーディネート全体に直結するロングコート。だからこそ、キレイもカジュアルも受け止める包容力＝あいまいな色みの1枚から冬の装いをスタート。パキッと明るい白よりも親しみやすく、ベージュよりもきちんと見えて軽さも出るアイボリー。合わせる服に沿って、カジュアルに