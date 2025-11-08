不二家創業115周年、そしてペコちゃん75周年を記念して、夢のブランド横断コラボが実現！ロングセラーキャンディ「ミルキー」の味わいをイメージした「プレミアムルック（ミルキー味）パウチ」と「カントリーマアム（ミルキー味）」が、2025年11月11日（火）より全国発売されます。どちらもまろやかなミルク感が魅力の期間限定スイーツ♡ 心までとろけるやさしい味わいを楽しんで