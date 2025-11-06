メジャーリーグのワールドシリーズの会場で上関町を世界にPRした上関でALTを務めている先生がいるんです。11月6日、生徒たちに当時の様子を話しました。（パトリック先生）「サインをゲットした」「サインはこれ」「これだけね」上関中学校でワールドシリーズでの話をしたのは上関中学校、上関小学校、祝島小学校でALTを務めるパトリック・ミッチェル先生です。パトリック先生はブルー