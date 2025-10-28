センバツ参考の秋季東京大会8強が出揃う秋季東京都高校野球大会は27、28日で8強をかけた3回戦がスリーボンドスタジアム八王子などで行われ、ベスト8が出揃った。来春のセンバツ大会の重要な参考資料となる今大会。今夏の甲子園に出場した準Vの日大三や関東第一、強豪の帝京などが勝ち進んだ。日大三は聖パウロ学園を11-3（7回コールド）で下し、準々決勝進出を決めた。4回までに0-3とリードを許す苦しい展開だったが、5回に5