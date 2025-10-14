¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥á¥¾¥ó Diptyque¡Ê¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë ¤¬¡¢¶äºÂ»°±Û ËÜ´Û1³¬¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£17?¤È¤¤¤¦¥¹¥±¡¼¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¹á¤ê¤È¸÷¡¢ÁÇºà¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡È¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎDiptyque¡É¤ÎÈþ³Ø¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹á¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ ¾®¤µ¤Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼, ¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Èµ­²±¤ÎÁõÃÖ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ç¤¹¡£Courtesy of Diptyque¥ª¥¹¥Þ¥ó·úÃÛ¤Î¥é¥¤¥ó¤ÈÆüËÜ¤ÎÌÚ¤Î¼Á´¶¨¡¨¡¡Ö¥Ñ¥ê¤ÈÅìµþ¤Î