Diptyque¤¬¶äºÂ»°±Û¤Ë¿·¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£17Ö¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡È¹á¤ê¤Î·úÃÛ¡É¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³
¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥á¥¾¥ó Diptyque¡Ê¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë ¤¬¡¢¶äºÂ»°±Û ËÜ´Û1³¬¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£17Ö¤È¤¤¤¦¥¹¥±¡¼¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¹á¤ê¤È¸÷¡¢ÁÇºà¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡È¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎDiptyque¡É¤ÎÈþ³Ø¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹á¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ ¾®¤µ¤Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼, ¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Èµ²±¤ÎÁõÃÖ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ç¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
¥ª¥¹¥Þ¥ó·úÃÛ¤Î¥é¥¤¥ó¤ÈÆüËÜ¤ÎÌÚ¤Î¼Á´¶¨¡¨¡¡Ö¥Ñ¥ê¤ÈÅìµþ¤Î¤¢¤¤¤À¡×¤Ë¤¢¤ë¶õ´Ö
¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Diptyque¤ÎËÜÅ¹¤¬¤¢¤ë ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÂçÄÌ¤ê¤Î¥ª¥¹¥Þ¥óÍÍ¼°·úÃÛ¡£¤½¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÄ¾Àþ¹½À®¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶äºÂ»°±Û¤Ç¤ÏÆüËÜÅª¤Ê¼Á´¶--ÌÚ¤Î½À¤é¤«¤Ê¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥È¡¼¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥¨¥¹¥×¥ê¤ÈÅìµþ¤ÎÃ¼Àµ¤µ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¶Á¤¹ç¤¦¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥é¥¹¡¢ÌÚºà¡¢¶âÂ°¤Î¶³¦¤Ï¤¢¤¨¤ÆÛ£Ëæ¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢¹á¤ê¤¬¶õ´Ö¤Ë¡ÈÞú¤à¡É¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë´¶³Ð¤ò±é½Ð¡£¾ÈÌÀ¤Ï¹á¤ê¤ÎÎ³»Ò¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃ¸¤¤±¢±Æ¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Î»ë³Ð¤ÈÓÌ³Ð¤Î²óÏ©¤òÆ±»þ¤Ë³«¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
17Ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢¹á¤ê¤Î¡ÖÎ¹¡×¤òÁÈ¤ß¹þ¤à
Å¹Æâ¤Ç¤Ï L¡Çart du soin¡Ê¥Ü¥Ç¥£¡õ¥Ï¥ó¥É¥±¥¢¡Ë ¤ä¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¢¹á¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥ë¡¼¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Diptyque¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¡È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Ï°ìÅÀ¤ÎÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¹á¤ê¤òÁª¤Ö¹Ô°Ù¤¬ ¡ÈÃª¤ò¸«¤ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ ¡ÈÉ÷·Ê¤ò¤á¤°¤ë¡É ÂÎ¸³¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´¡¹ÌÚÎà¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¨¡¨¡¡Ö¹á¤ê¤ò±Ç¤¹¸÷¤Î´ï¡×
¿·Å¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È º´¡¹ÌÚÎà¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¬¥é¥¹ÁÇºà¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥Ð¥ê¥¦¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¡¢Diptyque¤¬¸Å¤¯¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ ¡Ö¹á¤ê¤ò»í¤È¤·¤Æ°·¤¦¡× ¤È¤¤¤¦Àº¿À¤ò¶õ´ÖÅª¤ËËÝÌõ¤·¤¿¤â¤Î¡£¸÷¤ò¼õ¤±¤¿¥¬¥é¥¹¤Î±ü¤ËÉâÍ·¤¹¤ë¿§¤ÎÎ³»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Çµ²±¤ÎÃÇÊÒ¤¬¹á¤ê¤Ë¸Æ¤Óµ¯¤³¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¾ÝÉ÷·Ê¤òÀÅ¤«¤ËÍÉ¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ¤È¤¤¤¦³¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¡È¹á¤ê¤ÎÍ¾Çò¡É
¶äºÂ»°±Û¤È¤¤¤¦³Ê¼°¤¢¤ëÉ´²ßÅ¹¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤òÀ¼¹â¤Ë¼çÄ¥¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¾®¤µ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¹á¤ê¤òÊü¤Á¡¢Â¤ò»ß¤á¤¿¿Í¤Î´¶³Ð¤À¤±¤òÍê¤ê¤ËÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Í¾Çò¤Î¤¢¤ë¶õ´ÖÀß·×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
Diptyque¤Ï¡¢¹á¤ê¤ò¡ÖÁõ¤¦¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»×¹Í¤ò³«¤¯¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶äºÂ¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤â¤Þ¤¿¡¢¹á¤ê¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÀÅ¤«¤ÊÁõÃÖ¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DIPTYQUE ¶äºÂ»°±Û
¢¨2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¾ì½ê¡§¶äºÂ»°±Û ËÜ´Û1F ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-6-16
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6271-0575
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-20:00¡Ê¡ö¶äºÂ»°±Û¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
Diptyque Japan
T. 03-6450-5735
Courtesy of Diptyque
¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Diptyque¤ÎËÜÅ¹¤¬¤¢¤ë ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÂçÄÌ¤ê¤Î¥ª¥¹¥Þ¥óÍÍ¼°·úÃÛ¡£¤½¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÄ¾Àþ¹½À®¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶äºÂ»°±Û¤Ç¤ÏÆüËÜÅª¤Ê¼Á´¶--ÌÚ¤Î½À¤é¤«¤Ê¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥È¡¼¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥¨¥¹¥×¥ê¤ÈÅìµþ¤ÎÃ¼Àµ¤µ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¶Á¤¹ç¤¦¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥é¥¹¡¢ÌÚºà¡¢¶âÂ°¤Î¶³¦¤Ï¤¢¤¨¤ÆÛ£Ëæ¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢¹á¤ê¤¬¶õ´Ö¤Ë¡ÈÞú¤à¡É¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë´¶³Ð¤ò±é½Ð¡£¾ÈÌÀ¤Ï¹á¤ê¤ÎÎ³»Ò¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃ¸¤¤±¢±Æ¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Î»ë³Ð¤ÈÓÌ³Ð¤Î²óÏ©¤òÆ±»þ¤Ë³«¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of Diptyque
17Ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢¹á¤ê¤Î¡ÖÎ¹¡×¤òÁÈ¤ß¹þ¤à
Å¹Æâ¤Ç¤Ï L¡Çart du soin¡Ê¥Ü¥Ç¥£¡õ¥Ï¥ó¥É¥±¥¢¡Ë ¤ä¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¢¹á¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥ë¡¼¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Diptyque¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¡È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Ï°ìÅÀ¤ÎÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¹á¤ê¤òÁª¤Ö¹Ô°Ù¤¬ ¡ÈÃª¤ò¸«¤ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ ¡ÈÉ÷·Ê¤ò¤á¤°¤ë¡É ÂÎ¸³¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´¡¹ÌÚÎà¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¨¡¨¡¡Ö¹á¤ê¤ò±Ç¤¹¸÷¤Î´ï¡×
¿·Å¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È º´¡¹ÌÚÎà¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¬¥é¥¹ÁÇºà¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥Ð¥ê¥¦¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¡¢Diptyque¤¬¸Å¤¯¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ ¡Ö¹á¤ê¤ò»í¤È¤·¤Æ°·¤¦¡× ¤È¤¤¤¦Àº¿À¤ò¶õ´ÖÅª¤ËËÝÌõ¤·¤¿¤â¤Î¡£¸÷¤ò¼õ¤±¤¿¥¬¥é¥¹¤Î±ü¤ËÉâÍ·¤¹¤ë¿§¤ÎÎ³»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Çµ²±¤ÎÃÇÊÒ¤¬¹á¤ê¤Ë¸Æ¤Óµ¯¤³¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¾ÝÉ÷·Ê¤òÀÅ¤«¤ËÍÉ¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ¤È¤¤¤¦³¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¡È¹á¤ê¤ÎÍ¾Çò¡É
¶äºÂ»°±Û¤È¤¤¤¦³Ê¼°¤¢¤ëÉ´²ßÅ¹¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤òÀ¼¹â¤Ë¼çÄ¥¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¾®¤µ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¹á¤ê¤òÊü¤Á¡¢Â¤ò»ß¤á¤¿¿Í¤Î´¶³Ð¤À¤±¤òÍê¤ê¤ËÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Í¾Çò¤Î¤¢¤ë¶õ´ÖÀß·×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
Diptyque¤Ï¡¢¹á¤ê¤ò¡ÖÁõ¤¦¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»×¹Í¤ò³«¤¯¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶äºÂ¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤â¤Þ¤¿¡¢¹á¤ê¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÀÅ¤«¤ÊÁõÃÖ¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DIPTYQUE ¶äºÂ»°±Û
¢¨2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¾ì½ê¡§¶äºÂ»°±Û ËÜ´Û1F ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-6-16
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6271-0575
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-20:00¡Ê¡ö¶äºÂ»°±Û¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
Diptyque Japan
T. 03-6450-5735