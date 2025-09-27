2025年9月4日(木)から11月30日(日)まで京都新阪急ホテル1階のレストラン「ブールヴァール｣にて、ランチとディナータイムに｢きのこと秋の味覚フェア｣が開催されています。京都新阪急ホテルの試食会に招待されましたので、ディナーに行ってきました。選べるメイン料理は、出来たてのものを席まで届けてくれます。秋らしい食材を使ったビュッフェメニューやデザートもあるので詳しくご紹介します