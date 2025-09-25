惜しくも自己最多54号ならず【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間25日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1打席ではバックスクリーン手前フェンス直撃の三塁打を放った。メジャーの本拠地30球場のうち28球場では本塁打となる“幻”の一発だった。初回の第1打席、ダイヤモンドバックス先発のネルソンが投じた5球目の内角フォ