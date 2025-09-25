惜しくも自己最多54号ならず

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間25日・フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1打席ではバックスクリーン手前フェンス直撃の三塁打を放った。メジャーの本拠地30球場のうち28球場では本塁打となる“幻”の一発だった。

初回の第1打席、ダイヤモンドバックス先発のネルソンが投じた5球目の内角フォーシームを捉えると、高々と舞い上がった打球は僅かにスタンドに届かず、フェンス直撃の三塁打に。飛距離は420フィート（約128メートル）だった。

大谷はここまで53本塁打を放っており、あと1本で昨年マークしたキャリアハイに並ぶところだったが、惜しくも“幻弾”に終わった。しかし、これでシーズン9本の三塁打は自己最多となり、今季最長の28試合連続出塁とした。続くベッツの犠飛で生還し、メジャートップの143得点とした。

米データサイト「ベースボール・サーバント」によると、30球団の本拠地で本塁打にならなかったのは、このチェイスフィールドとロッキーズの本拠地クアーズフィールドだけだった。

本塁打王争いでは、先に試合が終わったフィリーズのシュワーバ―がマーリンズ戦で55号と56号を放ち、ここまで53本の大谷は試合前の時点で3本差に広げられた。（Full-Count編集部）