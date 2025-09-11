超加工食品とは、工業的な手法で高度に加工された食品群のことであり、炭酸飲料や加工肉、菓子、レトルト食品、カップ麺など現代人が日常的に食べるものが含まれます。男性被験者を対象にした新たな研究では、たとえ同じ摂取カロリーであっても超加工食品が多いと体重が増え、ホルモンや精子に悪影響を及ぼすことが示されました。Effect of ultra-processed food consumption on male reproductive and metabolic health - Science