中国、ロシア、イラン、北朝鮮の4カ国を共通でまとめているのは反米だ。過去の冷戦時代のように共同のイデオロギーはない。そこでこれらの協力は陣営次元の協力ではなく個別の国同士の2国間協力水準にとどまっている。中国はロシア、北朝鮮、イランと違い、米国との覇権戦争での勝利という世界戦略を追求している。その核心は米国と同盟国の間の距離を広げ、その同盟国を中国の影響圏内に入れることだ。そのためロシアがウクライナ