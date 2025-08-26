【マニラ共同】フィリピンの首都マニラで日本人2人が射殺された事件で、フィリピン人の容疑者の男が、殺害を依頼したとされる日本人の具体的な氏名を地元警察に供述していることが26日、分かった。現地の捜査関係者が明らかにした。