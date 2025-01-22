もちもちクレープの中にプリンがin！クレープ×プリンのハイブリッドは、コンビニスイーツでも人気ですよね。今回はおうちで作るプリンクレープのレシピをご紹介していきます。【詳細】他の記事はこちらプリンクレープを試すのにかかる時間約50分(焼成時間・冷ます時間を除く)プリンクレープのレシピプリンクレープの材料（6個分）【プリン】・グラニュー糖（カラメル用）30g・水（カラメル用）小さじ2・全卵80g・牛乳170g