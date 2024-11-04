実業家の西村博之（ひろゆき）氏（47）が4日までに自身のSNSを更新。立憲民主党の小西洋之参院議員に“意見”した。小西氏は3日に自身のX（旧ツイッター）で、「国民民主・榛葉氏“選挙で『野田さんを首相にする』と言ってない”」と題された記事を引用し、「国民民主が選挙で『野田さんを首相にする』と言ったかどうかではなく、『政権交代こそ最大の政治改革』等と訴え野党最大議席数を頂いた立憲民主党などへの国民の大多数