電撃文庫にて刊行中の『Fate／strange Fake』（著・成田良悟）のTVスペシャルアニメーション化が決定した。『Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-』と題し、2022年12月31日の『Fate Project 大晦日TVスペシャル』での放送を予定している。【動画】神作画でキャラボイス付き！公開された『Fate／strange Fake』アニメPVまた、キャラクターデザインを手がける山田有慶によるティザービジュアル、そして澤野弘之による音楽を使