【モデルプレス＝2022/03/25】AKB48の小栗有以が、俳優の奥野壮が主演を務めるドラマ『恋に無駄口』（ABCテレビ（関西）4月17日よる11時55分スタート、テレビ朝日（関東）4月16日深夜2時30分スタート）に出演することが決定した。小栗は本作で連続ドラマ初ヒロインを演じる。【写真】AKB48、美脚全開で史上最もセクシーなダンス 小栗有以センターシングル初披露◆奥野壮主演ドラマ「恋に無駄口」原作は、累計200万部のヒット作「覆