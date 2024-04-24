【モデルプレス＝2024/04/24】お笑いタレントの永野と元AKB48でタレントの高橋みなみが、23日放送のトーク番組『TOKYO SPEAKEASY』（TOKYO FM・JFN／月〜木曜深夜1時〜）に出演。意外な繋がりについて2人で語り合う場面があった。【写真】高橋みなみの手繋ぎウエディングフォト◆高橋みなみ、永野との意外な縁とは番組冒頭、永野がスタジオに「夫婦が座ってますけど…」と口を開くと「そうなのよ〜揃っちゃってるのよ」と頷いた高