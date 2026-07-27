ブルファルファン感謝祭が大盛況

◇７月24日／豊田合成ブルーファルコン名古屋2025-26ファン感謝デー

▢豊田合成 健康管理センター



写真：ファン感謝デーの様子

国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨに所属する豊田合成ブルーファルコン名古屋の2025-26シーズンは日本ハンドボール選手権大会で優勝、リーグＨでは６連覇は逃したものの準優勝という成績を残した。その実力とともに着実に積み上げているのはファンの数だ。ホームゲームの来場者を見ていると日々ファンが増えていくのが感じられた。そんなファンに感謝し開催されたのが豊田合成ブルーファルコン名古屋2025-26ファン感謝デーだ。レクリエーションゲームやトーク、写真撮影・サイン会などが行われた。試合中には絶対に見れない選手たちの姿や声でファンを沸かせていた。選手と一緒になってリレーをしたり紙飛行機を作ったり、ふれあい会では選手とファンが普通に会話するようなシーンも見られ、より身近に選手を感じられるイベント内容となっていた。その形は今では有名なアイドルグループとなったＡＫＢ48の「会いに行けるアイドル」というコンセプトに近いものを感じた。昨今のハンドボール界自体もプレーの質の向上、イケメン選手の増加などで盛り上がりを見せているがプロ野球やＪリーグなどの人気スポーツにはまだまだ及んでいない。しかしスポーツの人気というものはどうなるかは分からない。近年では一時は鳴りを潜めていたバレーボールがオリンピックを契機に大ブレイクを果たした。ハンドボール界もいつそうなってもおかしくはない。大ブレイクしてしまえば「会いに行けるスポーツ選手」という形はどんどん難しくなっていくだろう。だからこそ、今の形というのは貴重なのかもしれない。

豊田合成ブルーファルコン名古屋のファンクラブへはチームの公式ホームページから加入できるということだ。

写真：気さくにサインに応じる田中選手