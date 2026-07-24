SNSで知り合った女性から現金30万円をだまし取ったとして、元プロテニス選手で全仏オープンの混合ダブルスで優勝経験もある女が逮捕されました。

■ATMの防犯カメラに2万円を引き出す様子が…

詐欺の疑いで逮捕された元プロテニス選手の平木理化容疑者。1997年に撮影された写真。平木容疑者は、フランス・パリで開催された世界4大大会のひとつ、全仏オープン・混合ダブルスで優勝しました。優勝後のテレビ出演では…

平木容疑者（当時25）「（Q：優勝して変わったことは？）自分自身信じられなかった分だけ変わったというか、自分自身の精神的な持ちようが変わったかなと」

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世界の頂点にも立った平木容疑者は、恋愛感情を利用したいわゆる“ロマンス詐欺”にかかわった疑いがもたれています。そのロマンス詐欺に登場したのは、全仏オープンも行われるフランス・パリにいると名乗る人物です。

警察によりますと、被害にあったのは鹿児島市内に住む50代の女性。2022年2月、この被害女性は、パリの病院の整形外科医を名乗る男からフェイスブックを通じて友達申請があり、女性はやりとりを開始。その翌日にはLINEを交換したということです。その後、整形外科医を名乗る男から連絡が…

整形外科医を名乗る男「死別した妻の補償金を受け取るため、あなたを受取人にした。荷物が税関で止められているので証明書代が必要」

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このように指示されたといいます。この整形外科医を名乗る男が平木容疑者かどうかはわかっていませんが、指示を受け、女性は平木容疑者名義の銀行口座に30万円を送金。その30万円のうち、およそ27万円は平木容疑者の名義ではない別の口座に移されていたということです。

平木容疑者の自宅近くのATMに設置された防犯カメラには、平木容疑者とみられる人物が2万円を引き出した様子が映っていたということです。

■「身に覚えがないことです」平木容疑者は容疑否認

現金30万円をだまし取った疑いがもたれている平木容疑者。事件は、2022年6月に高知県内で発生した同様の国際ロマンス詐欺事件の捜査の中で発覚したということです。

news zero「平木容疑者は、ふるさと大使も務めた千葉県白井市で生活していたということです」

2018年には白井市のふるさと大使に就任していました。市の広報誌では…

平木容疑者「スポーツを通じて健康な体になってほしいと思います」

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警察によりますと、平木容疑者は22日、自宅の敷地内の駐車場で逮捕されたということです。平木容疑者が以前住んでいたという家の近隣住民は…

容疑者の“過去”の自宅・近隣住民「お隣さんなのでお顔は拝見したことあります。（Q：どういった方？）普通の娘さんでしたけどね。お母さまとお話ししたことは何回もある。彼女とはほとんどなかった。（逮捕は）びっくりですよね。お金に困ってるような方でもなかったし、元テニスプレーヤーなんてリッチなのでは」

日本のテニス史に名を残した選手だった平木容疑者。警察の調べに対し…

平木容疑者「身に覚えがないことです」

容疑を否認しているということです。警察は、ほかにも詐欺にかかわった人物がいないかなど詳しく調べています。