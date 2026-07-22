レガネスから完全移籍で加入することが決定

J2のFC今治は7月22日、スペインのCDレガネスより中井卓大が完全移籍で加入することを正式発表した。

なお、背番号は80となる。

22歳の中井は幼いころから天才サッカー少年として注目を集めており、9歳の時にスペイン1部レアル・マドリードの下部組織に加入。レアル・マドリードBでもプレーした経歴を持つ。

2023年にはスペイン3部ラージョ・マハダオンダ、翌年は同アモレビエタへレンタル移籍し、25年冬はラシン・サンタンデールのBチームで4部のラージョ・カンタブリアでプレー。昨季はレガネスBチームに加入したものの、昨年12月に右膝半月板の手術を受け、4月19日のモストレス戦で復帰を果たしていた。

今治は2026-27シーズンからスペイン人のアベル・モウレロ・ロペス監督が指揮。中井自身、幼いころからスペインで育ち、Jリーグ経験はない。現在今治は北海道室蘭市にてキャンプを行っており、中井も参加している。

中井卓大のコメントは以下のとおり。

「はじめまして。このたびFC今治でプレーすることになりました、ピピです。この1年、J1昇格に向けて全力を尽くします。みんなで頑張りましょう。よろしくお願いします！バモス！」（FOOTBALL ZONE編集部）