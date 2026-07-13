名古屋場所の初日を目前に、先場所で25場所ぶりの優勝を果たした関脇・若隆景が左太腿の「コンパートメント症候群」で緊急手術を受け、入院。休場に追い込まれた。その影響は各方面に及びそうだ。

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「今場所の主役と期待されていただけに協会も頭が痛い。昇進後に優勝できない豊昇龍と少しでも違和感があると休場する大の里の2横綱に不安があり、大関・琴櫻はカド番。3月場所で優勝したものの、先場所は決定戦で若隆景に敗れた大関・霧島については三役以上との対戦が2番しかなかったにもかかわらず、今場所も"成績次第では綱取りになる"という判断がなされている状況です」

大関不在の可能性も見えてくるため、協会は今場所の番付を4関脇にして大関への門戸を広げていたが、期待の若隆景は「診断された疾患は血行障害を起こして壊死や神経麻痺を起こすリスクがあって復帰の目途は立っていない」（同前）といい、長期離脱とみられる。

そうなると注目されるのが、先場所はカド番で全休して大関を陥落した関脇・安青錦。10勝をあげれば大関復帰となる。

「本人は『10勝ではなく優勝を目指す』と公言。左足首の回復は順調だといい、愛知の宿舎で基礎運動やウエートを中心に調整を続けてきた。6月のパリ公演でも現地でジムを探したが見当たらず、ホテルの自室で腕立て伏せなどをこなしたという。パリでは母国ウクライナの戦禍を逃れ、ドイツで暮らす両親と1年ぶりに再会できたというが、観光もそこそこにトレーニングをしていた。体調的には問題はなさそうだが、相撲勘は心配です」（前出・担当記者）

「星をひとつ逃したかたち」

また、安青錦にとって若隆景休場は"ライバルがひとり消えた"というプラスではない可能性がある。若手親方が明かす。

「安青錦がよく出稽古に行くのは荒汐部屋で、所属する若隆景とは充実した稽古になる。よく似た体格と取り口でお互い手の内を知り尽くす相手ですが、本場所では低い姿勢の攻め合いを安青錦が制することが多い。対戦成績は4勝2敗とリードしている。休場はむしろ星をひとつ逃がしたかたちではないか」

若隆景の休場により、苦手とする力士との対戦が一番増えてマイナスにもなり得る。

「対戦成績で1勝3敗と後れを取る東前頭4枚目の大栄翔との対戦が組まれるかもしれないし、過去に一方的に敗れている大の里のほか、関脇・琴勝峰、小結・義ノ富士、小結・王鵬、前頭・美ノ海ら苦手とする顔ぶれが上位にひしめく。万全の体調でも、2ケタ勝利への道は平坦ではない。

得意とする豊昇龍、琴櫻、霧島ら横綱・大関との対戦は後半に組まれることが多く、安青錦にとってのカギは、むしろ序盤に立ちはだかる平幕勢との対戦ではないか」（前出・若手親方）

若隆景不在の名古屋場所は、安青錦にとって思いのほか苦難の道のりとなるかもしれない。

※週刊ポスト2026年7月24・31日号