北中米W杯ベスト4はFIFAランク“トップ4”! フランスvsスペイン、イングランドvsアルゼンチンが激突
北中米ワールドカップのベスト4が出揃った。準々決勝ではFIFAランキング上位国が実力を発揮し、フランス代表、スペイン代表、イングランド代表、アルゼンチン代表が4強入りを決めた。
イングランドは延長戦の末にノルウェーを2-1で撃破。28年ぶりのW杯出場で快進撃を続けていたノルウェーを退け、MFジュード・ベリンガムの2得点の活躍で準決勝進出を果たした。
アルゼンチンもスイス代表との延長戦を3-1で制した。前半早々、CKからFWリオネル・メッシのクロスをMFアレクシス・マック・アリスターが合わせて先制。後半に追いつかれたものの、延長後半にFWフリアン・アルバレスが勝ち越しゴールを奪うと、終了間際にもFWラウタロ・マルティネスが追加点を挙げて熱戦に終止符を打った。
前日にはフランスがモロッコ、スペインがベルギーを下して4強入りを決定。準決勝進出4か国は6月11日発表のFIFAランキングで1位アルゼンチン、2位スペイン、3位フランス、4位イングランドとなり、世界ランキング上位4か国がそのまま勝ち残る結果となった。
【準決勝】
7月15日(水)
フランス 4:00 スペイン [ダラス]
7月16日(木)
イングランド 4:00 アルゼンチン [アトランタ]
イングランドは延長戦の末にノルウェーを2-1で撃破。28年ぶりのW杯出場で快進撃を続けていたノルウェーを退け、MFジュード・ベリンガムの2得点の活躍で準決勝進出を果たした。
アルゼンチンもスイス代表との延長戦を3-1で制した。前半早々、CKからFWリオネル・メッシのクロスをMFアレクシス・マック・アリスターが合わせて先制。後半に追いつかれたものの、延長後半にFWフリアン・アルバレスが勝ち越しゴールを奪うと、終了間際にもFWラウタロ・マルティネスが追加点を挙げて熱戦に終止符を打った。
前日にはフランスがモロッコ、スペインがベルギーを下して4強入りを決定。準決勝進出4か国は6月11日発表のFIFAランキングで1位アルゼンチン、2位スペイン、3位フランス、4位イングランドとなり、世界ランキング上位4か国がそのまま勝ち残る結果となった。
【準決勝】
7月15日(水)
フランス 4:00 スペイン [ダラス]
7月16日(木)
イングランド 4:00 アルゼンチン [アトランタ]