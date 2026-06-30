USJ、「スタジオ・パス」価格設定の更新を発表 早期の購入が“お得”になる価格バリエーションが拡大
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、2026年9月1日来場分（7月1日発売開始）から、スタジオ・パス（パーク入場券）の価格設定において、発売後も需要に応じて日別の価格調整を再検討する仕組みへと更新すると発表した。これにより、ゲストの体験価値向上を目指すことに加え、パーク運営の効率を高めていく。
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同社は「今回お知らせしている9月1日以降の価格表では、過去1年間（2025年8月以降）の最低価格よりさらに500円安い、8400円（税込）の価格帯を新たにご用意しました」と説明。「これにより、いままでよりお求めやすい価格でパーク入場券をご購入いただける選択肢が広がり、ゲストの皆さまにパークへのご来場を検討いただくきっかけの一つになればと考えています」と伝えた。
更新後の価格については「日別に設定された最低価格帯より開始します。需要動向に応じて、発売後に設定範囲内で価格が上昇する場合があるため、基本的には早期でのご購入がお得になる仕組みです」としている。
パークでは、1日入場券「1デイ・スタジオ・パス」のほか、「1.5デイ・スタジオ・パス」「2デイ・スタジオ・パス」、午後3時以降に入場できる「トワイライト・パス」など、多様なニーズに対応したチケットを販売している。
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同社は「今回お知らせしている9月1日以降の価格表では、過去1年間（2025年8月以降）の最低価格よりさらに500円安い、8400円（税込）の価格帯を新たにご用意しました」と説明。「これにより、いままでよりお求めやすい価格でパーク入場券をご購入いただける選択肢が広がり、ゲストの皆さまにパークへのご来場を検討いただくきっかけの一つになればと考えています」と伝えた。
パークでは、1日入場券「1デイ・スタジオ・パス」のほか、「1.5デイ・スタジオ・パス」「2デイ・スタジオ・パス」、午後3時以降に入場できる「トワイライト・パス」など、多様なニーズに対応したチケットを販売している。