【ヘビロテ確定】なアイテムがズラリ♡ Ray㋲おすすめの「夏小物」3選

日差しが強い夏は、サングラスやヘア小物でコーデをアップデートしたい気分♡ そこで今回は、Rayモデルたちが最近ゲットした「お気に入り小物」を教えてもらいました。プチプラアイテムから韓国ブランドのものまで、真似したくなる夏小物をさっそくチェック！

Ray model clip vol.87 テーマ：ヘビロテな予感♡ 夏小物 Rayモデルの毎日のおしゃれを支える、夏小物をリサーチ。最近買ったお気に入りから、涼しげなクリアアクセなど。真似したくなる小物使いのヒントが見つかるはず♡

Check! 加藤ナナ SHEINのサングラスなんと約200円でゲット！ 「この夏のヘビロテアイテムは、SHEINのサングラス。レンズが横に長くてしゃれてるし、べっ甲風のフレームもレトロで可愛い。なんと、2つで400円くらいで買えちゃった♡ お得すぎない！？」

Check! 乃木坂46・金川紗耶 ruinasの大きめシュシュ 腕につけても可愛いよね♡ 「暑いので髪をまとめることも多くて、ruinasのシュシュを買いました！コーディネートのアクセントになる大きめサイズです。キラキラ素材だからつけるだけでテンションも上がります」

Check! 村瀬紗英 ブルーエレファントのサングラス韓国発のブランドに注目 「透け感のあるブラウンのフレームがお気に入りのブルーエレファントのサングラス。お手頃な値段なのにひとくせあるデザインが買えるので、いくつか持ってます」

加藤ナナ

金川紗耶

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子