ハイキュー!!といきなり！ステーキが夢のコラボ♡稲荷崎高校メンバーが登場

アニメ「ハイキュー!!」と「いきなり！ステーキ」のスペシャルコラボキャンペーンが、2026年7月17日(金)から8月23日(日)まで開催されます。今回は「いなりざき！ステーキ」をテーマに、稲荷崎高校の人気メンバー6人が描き下ろしビジュアルで登場。コラボメニューや限定特典はもちろん、ファン心をくすぐるオリジナルグッズも多数ラインナップされています。夏だけの特別なコラボイベントの見どころを詳しくご紹介します♪

稲荷崎メンバーが活躍する特別コラボ

今回のコラボでは、宮侑、宮治、北信介、角名倫太郎、尾白アラン、銀島結の6人が登場。制服姿でホールや厨房で働く描き下ろしビジュアルが公開され、普段とはひと味違う魅力を楽しめます。

開催期間は2026年7月17日(金)から8月23日(日)まで。全国のいきなり！ステーキ168店舗で実施されますが、グッズ販売は60店舗限定となっています。

さらに、池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店ではラッピング店舗も展開。作品の世界観をたっぷり味わえる空間が楽しめます。

また、コラボメニューを注文すると限定特典をプレゼント。

名札風カード（全6種）

ビジュアルカード（全6種）

2026年7月17日(金)～8月4日(火)は「名札風カード（全6種）」、2026年8月5日(水)～8月23日(日)は「ビジュアルカード（全6種）」がランダムで1枚配布されます。

※絵柄はお選びいただけません。

※無くなり次第終了となる場合がございます。

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ファン必見の限定グッズをチェック

描き下ろしビジュアルを使用したコラボグッズも充実しています。

「アクリルスタンド いきなり！ステーキver.（全6種）」は各1,870円(税込)。お気に入りのキャラクターを飾って楽しめます。

「トレーディング缶バッジ いきなり！ステーキver.（全6種）」は1個550円(税込)、1SET[6個入]3,300円(税込)です。

「トレーディングアクリルキーホルダー いきなり！ステーキver.（全6種）」は1個770円(税込)、1SET[6個入]4,620円(税込)。

「ポラショットコレクション いきなり！ステーキver.（全6種）」は1個500円(税込)、1SET[6個入]3,003円(税込)。

さらに「クリアファイル いきなり！ステーキver.」は550円(税込)で販売されます。

描き下ろし衣装姿がかわいい「もちころりん ぬいぐるみマスコット いきなり！ステーキver.（全6種）」は1個1,320円(税込)、1SET[6個入]7,920円(税込)。

なお、缶バッジ、アクリルキーホルダー、ポラショットコレクション、クリアファイル、もちころりんは、池袋西口店、神田北口店、名古屋大須店、大阪福島店、仙台店のみでの取り扱いとなります。

※トレーディングタイプの商品は種類を選べません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

※一部商品はいきなり！ステーキ店頭販売価格とは異なりますので、予めご了承ください。

通販でも購入可能！予約情報まとめ

店舗へ足を運べない方は、Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）での通販も利用できます。予約期間は2026年7月17日(金)11:00～8月23日(日)23:59まで。

発送は2026年11月以降順次予定されており、「もちころりん ぬいぐるみマスコット」のみ2026年12月以降順次発送予定です。人気商品のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

この夏だけの特別コラボを楽しもう

稲荷崎高校メンバーが大活躍する今回の「ハイキュー!!」×「いきなり！ステーキ」コラボは、限定メニューや特典、描き下ろしグッズなど見逃せない内容が盛りだくさん。

作品ファンはもちろん、コレクション好きの方にも注目のイベントです。お気に入りのキャラクターと一緒に特別な夏の思い出を作ってみてはいかがでしょうか♡

開催期間や販売店舗を事前に確認して、ぜひ楽しんでくださいね。