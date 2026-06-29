成城石井『夏の福袋2026』　猛暑を見据え「火を使わない」「ひんやり」など全20種類 / 7月1日予約受付開始

成城石井は7月1日午前10時から、公式オンラインショップ「成城石井.com」を中心としたECサイトで、「成城石井 夏の福袋2026」の予約受付を開始する。

猛暑が予想される今夏に向け、バイヤーが厳選した自家製惣菜やスイーツ、ドリンクなど全20種類をラインアップ。皿に盛り替えるだけで楽しめるオードブルセットや一食完結型の惣菜セット、ドリンクセット、クラフトビールやワインの飲み比べセットなどを用意した。

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酷暑日が増える中、「外に出るだけで体力を消耗するため、買い物で重い荷物を持ちたくない」「暑さの中で火を使って料理をしたくない」というニーズを踏まえ、「火を使わない」「ひんやり」「重いものを運ばない」などをキーワードに据えた。

「夏の福袋」は、2022年からオンライン限定で展開してきた「夏の福箱」の名称を改めたもの。「夏の福箱」の2025年の売上は、前年比200%と好調だった(2025年7月1日〜8月10日と2024年7月1日〜8月4日の売上実績を比較)。セットのお得感やラインアップ、自宅に届く利便性などが評価されているとし、「夏の福袋」ではさらに利便性と快適性を高めた。

また、全ラインアップに成城石井オリジナルの保冷バッグ「成城石井 クーラーバッグ クールグレー」を付属する。サイズは、縦36cm×横34cm×マチ15cm。メッシュポケット付きで保冷剤を入れて使用でき、マジックテープで開閉可能。機能性に優れた保冷バッグとしている。

予約期間は8月9日までで、予定数に到達した場合、受注を終了する。また、「成城石井セントラルキッチン直送便」の受付期間は、7月31日までとなる。以下、販売価格はいずれも税込で表記。

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〈ラインアップの一例〉

【火を使わない「夏のごちそう･オードブルセット」】

◆「成城石井自家製 夏におすすめ おうちでビストロディッシュ」4,590円

「成城石井セントラルキッチン直送便」の商品。成城石井自家製の惣菜など、計7品をセットした。

〈セット内容〉

･「成城石井自家製 モッツァレラの冷製トマトクリームカッペリーニ」1パック

･「同 海老とルッコラの冷製トマトスープリゾット(もち麦入り) 」1パック

･「同 りんご酢ときび糖仕立てのキャロットラペ」1パック

･「同 タコたっぷり!トマトとセロリのジンジャーマリネ」1パック

･「同 カンパーニュ スライス」1袋

･「成城石井 レモンペッパーシュリンプカクテル」140g

･「同 クーラーバッグ クールグレー」1袋

◆「成城石井バイヤーセレクト!夏のおうちの集まりに!おすすめオードブルセット」5,490円

〈セット内容〉

･「成城石井自家製 ギリシャ産フェタグリーンオリーブ(種抜き)」 130g

･「成城石井 シュリンプカクテル」140g

･「同 イタリア産モッツァレラ(チェリータイプ)」固形量150g

･「同 ハモンセラーノレゼルヴァ14ヶ月熟成 薄切り」120g

･「同 スモークサーモンスライス」130g

･「同 クーラーバッグ クールグレー」1袋

【ひんやりおいしい!冷やしておいしいスイーツセット】

◆「お菓子部門の夏のおすすめ!冷やしておいしいスイーツセット」3,990円

〈セット内容〉

･「成城石井 水ようかん」3個

･「同 長崎県産みかん果汁100%ゼリー」27個

･「同 国産果実のひとつぶゼリー七種ミックス」350g

･「味楽乃里 フルーツ大福」273g

･「成城石井 クーラーバッグ クールグレー」1袋

◆「成城石井オリジナルアイスBOX バラエティアソート 10種12個セット」5,490円

〈セット内容〉

･「成城石井 くちどけなめらかなミルクアイス」2個

･「同 くちどけなめらかなコーヒーアイス/チョコレートアイス/いちごミルクアイス」各1個

･「同 まるで果物のようなクリーミージェラート ピンクグァバ/マンゴー/ブラッドオレンジ」各1個

･「成城石井×ANA 田辺農園バナナを使用した濃厚バナナアイス」2個

･「成城石井 高知県産ゆず果汁使用ゆずSORBET」1個

･「同 アサイーバナナアイス」1個

･「同 クーラーバッグ クールグレー」1袋

【暑い日こそストックしておきたい!お得な「まとめ買いセット」】

◆「夏のおすすめ!成城石井オリジナルドリンクセット」5,790円

〈セット内容〉

･「成城石井 ブラッドオレンジジュース」1000ml

･「同 信州産りんごストレートジュースしぼりっぱなし」1000ml

･「同 ピンクグァバドリンク」1000ml

･「同 カリフォルニア産ザクロ100%ジュース」1000ml

･「同 グレープジュース」1000ml

･「同 クーラーバッグ クールグレー」1袋

◆「成城石井 desicaレトルトと成城石井&新宿中村屋 カリー食べくらべセット」4,790円



〈セット内容〉

･「成城石井&新宿中村屋 ビーフカリー」180g

･「成城石井&新宿中村屋 チキンカリー」180g

･「成城石井 desica ココナッツ風味香るグリーンカレー」150g

･「同 ホーリーバジル香るピリ辛 ガパオ」150g

･「同 4種具材の濃厚トムヤムクンココナッツ仕立て」180g

･「成城石井 クーラーバッグ クールグレー」1袋

◆「成城石井バイヤーセレクト!国産クラフトビール【缶】飲み比べ12本セット」5,490円

〈セット内容〉

･「エチゴビール FLYING IPA」350ml

･「エチゴビール のんびりふんわり白ビール」350ml

･「長浜浪漫ビール 長浜 IPA スペシャル」350ml

･「六甲ビール ヘイジーセッションIPA」350ml

･「伊勢角 ペールエール」350ml

･「黄桜 ラッキーキャット」350ml

･「ヤッホーブルーイング よなよなエール ビール」350ml

･「ヤッホーブルーイング インドの青鬼 缶」350ml

･「銀河高原ビール 小麦のビール」350ml

･「オラホビール 雷電 カンヌキIPA」350ml

･「ベアレンビール ザ･デイ Nクラシック」350ml

･「小樽麦酒ピルスナー」350ml

･「成城石井 クーラーバッグ クールグレー」1袋

【予約販売の概要】

販売期間: 2026年7月1日(水)AM10:00〜8月9日(日)

※限定数に到達した場合、受注終了となる。

※「成城石井セントラルキッチン直送便」の受注は7月31日(金)まで。

販売場所: 公式オンラインショップ「成城石井.com」 で販売。楽天市場、Yahoo!ショッピング、au PAY マーケット、dショッピング、ANA Mall、JAL Mall、JRE MALLでも販売する。

配送期間: 2026年7月5日(日)以降、順次

※「成城石井セントラルキッチン直送便」の配送は、7月10日(金)〜8月7日(金)までとなる。

配送エリア: 全国

※離島など配送に3日以上かかる一部地域では、一部商品の配送ができない場合がある。詳細は、公式オンラインショップの商品詳細を参照。

■公式オンラインショップ「成城石井.com」