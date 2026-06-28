すじこんピザに西京焼きピザ🍕大阪人がシェーキーズで開催中のGood JAPAN「Shakey’s Japan Tour 2026 KANSAI」全種を実食レビュー！



バイキング形式でピザやサラダを楽しめる「シェーキーズ」。現在、関西の食材や料理をシェーキーズならではのメニューで楽しめるGood JAPAN「Shakey’s Japan Tour 2026 KANSAI」が開催中です。

すじこんを使ったピザや西京焼きを使ったピザなど、「それどうやってピザにするんです？」みたいなメニューが提供されているらしい……。取材にご招待いただいたので、生まれも育ちも大阪の私が実際に食べに行ってきました！

【どのくらい再現されてる？】

シェーキーズ全店にて2026年6月10日から開催中されているGood JAPAN「Shakey’s Japan Tour 2026 KANSAI」。京都・兵庫・大阪の料理や食材をイメージしたメニューがラインナップされている、期間限定のフェアです。

大阪人としてはどれほどアレンジがなされているのか、か〜なり気になるところ。ここはひとつ、「再現度」「驚き度」「シェーキーズらしさ」の3項目でジャッジしたいと思いマス！ 星の数は、勢いです。

■すじこんの関西チリコンカン風ピザ

使われている材料はトマトソース／すじこん／枝豆／オリバーどろソース／青ねぎ。

牛すじとこんにゃくを甘く煮た「すじこん」は居酒屋の一品やねぎ焼きの定番。それをトマトソースと融合させたチリコンカン風ピザに仕上げているそう。ピリッとした辛味は、神戸の老舗メーカー「オリバーソース」の商品「どろソース」で再現しているんですって。

実際に食べてみると、笑っちゃうくらいチリコンカン！ この味わいを支えているのが「どろソース」なのが信じられません。すごく美味しいし醤油の旨味も感じるのですが、再現度では「すじこん」より「チリコンカン」になってる驚きのほうが勝っちゃった（笑）。

再現度：★★★★

驚き度：★★★★★★★★★★★★

シェーキーズらしさ：★★★★

■さわら西京焼きのアルフレッド風ピザ

使われている材料はクリームソース／さわら西京焼き／白味噌ソース／水菜／オニオン／山椒です。

京都伝統の白味噌に漬け込んだ「さわら西京焼き」を、チーズの風味豊かなアルフレッド風クリームソースに乗せたピザ。バターの香りと白味噌、チーズが馴染んで、水菜のシャキシャキ感もアクセントになっているとのこと。

ひと口食べたら目がまんまるに。さわらの西京焼きのおいしさがこんなにピザに合うとは……。まるで上品な「お弁当」を食べているかのよう。味噌とチーズだと思えばたしかに相性がいいのも納得なのですが、焼魚を食べている満足感とピザとしての完成度が両立されていていて唯一無二！

再現度：★★★★★

驚き度：★★★★★★★★

シェーキーズらしさ：★★★★★★★★★★★

■抹茶といちごのデザートピザ

使われている材料はカスタードクリーム／求肥（ぎゅうひ）／抹茶／いちご／あんバターソース／シナモンシュガー／パウダーシュガー。

シェーキーズといえば「デザートピザ」を推したい。めちゃくちゃおいしいんですよ。今回は「生八ッ橋」をイメージしたデザートピザがフェア限定で登場です。あんバターソースや求肥、ニッキの代わりにのせたシナモンの香りで京都銘菓を再現しているそう。

あんこの味わい、求肥のモチッと感、シナモンの香り。パクっと食べて目を閉じると、生八ッ橋みある〜！ トッピングされたいちごのさわやかさと抹茶の風味もあり、ちゃんとデザートとして楽しめます。こんなピザが食べられるん、シェーキーズだけやで。

再現度：★★★★★★★

驚き度：★★★★

シェーキーズらしさ：★★★★★

■番外編・どろソースのBBQスパゲッティ

最後にご紹介するのは、大正12年神戸創業のオリバーソース「どろソース」を、シェーキーズオリジナルのトマトソースにブレンドしてバーベキューソース風にアレンジしたパスタ。

「どろソース」は、焼きそばとご飯を混ぜて炒める神戸のご当地飯「そばめし」に欠かせないソースというのが私の認識。なのでそっち系統の味を思い描いて口に運んだんですが、意外にもしっかり「パスタ」です！ ピリ辛味、めっちゃ合うや〜ん。自宅で再現して食べたくなる味でした。

再現度：★★★

驚き度：★★★★★★★★★★★★★★★

シェーキーズらしさ：★★★

【シェーキーズで関西グルメ味わってきて】

今回のフェア商品の中での個人的ベストは「さわら西京焼きのアルフレッド風ピザ」。書きながら今も思い出しています。あの味がピザで出せるのすごいなあ……。とはいえどれもきっちり「関西らしさ」を味わえる仕上がりで、大阪人的には大満足。

「どろソース」がものすごくイイ仕事をしてたんですよね。大阪にいた頃だって別に常備していたわけでもないのに、シェーキーズのメニューを味わった今「あの味また食べたいな……今度帰省したら買おかな」ってなっているのが恐ろしいです。

Good JAPAN「Shakey’s Japan Tour 2026 KANSAI」は2026年8月31日まで開催予定。ぜひとも期間中に、お近くのシェーキーズへ足を運んでみてくださいね〜！

※キャンペーンの期間・内容は、予告なく変更・終了する場合があります

※販売状況により、予告なく販売を休止または終了する場合がございます

■Good JAPAN「Shakey’s Japan Tour 2026 KANSAI」

提供期間：2026年6月10日〜2026年8月31日

提供店舗：シェーキーズ全店舗

販売価格：バイキング価格は、店舗、時間帯により異なります。

詳細は店舗一覧をご確認ください。

参考リンク：シェーキーズ

執筆・撮影：森本マリ

Photo：（C）Pouch

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