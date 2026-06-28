だんだん暑くなってきたこの時期に食べたくなるアイス。今回は2026年初夏にセブン-イレブンから発売されたアイスを4種類紹介いたします。昨年大人気だったものから世界的なブランドとコラボしたものまで魅力的なラインナップです！

セブン‐イレブン×明治×CALVAがコラボした「デリショコラ フランボワーズソース入り」

デリショコラ フランボワーズソース入り \330（税抜）

2009年に大船で始まったブーランジェリー・パティスリー「CALVA」。代表であり、世界大会にてアワードを受賞するシェフでもある田中二朗氏のこだわりが詰まったチョコレートアイス。ふんわりととろけて滑らかでリッチな舌触りに、さっぱりとした甘酸っぱさのフランボワーズが絶妙です。そしてアレルギー28品目不使用でSDGsにも考慮されているのも魅力的。

今年も登場！ブラックサンダーとミントが混じり合う「ブラックサンダー チョコミントアイス」

ブラックサンダー チョコミントアイス \180（税抜）

チョコレートの甘さと、ミントのさわやかな風味が絶妙なアイス。かじると、ブラックサンダーの特長であるザクザク感と、清涼感あふれるミントアイスが口の中で広がります。後味はすっきりとしていながらも、ブラックサンダーならではの味わいも堪能できる、満足感のある一品。

冷涼感がたまらない「セブンプレミアム カフェラテ氷」

セブンプレミアム カフェラテ氷 \198（税抜）

甘さ控えめで後味スッキリの本格的なカフェラテの味わいと、氷のザクザク食感が楽しめる、夏にぴったりのアイス。一杯の本格カフェラテをゴクゴク飲むような冷涼感がポイント。そして190mlの大容量サイズで、これから暑くなる時期にぴったり。

黄色いスイカの味わいを表現した「ひと夏の黄色いスイカバー」

ひと夏の黄色いスイカバー \130（税抜）

夏の風物詩であるスイカのなかでも、希少性の高い「黄色いスイカ」の甘い味わいをイメージして表現しました。情緒豊かな限定パッケージで見た目の新しさとともに、ひと夏の特別な季節感を楽しめる一品です。サクサクとしたパフをチョコでコーティングした「チョコ種」の食感も心地よい味わい。

好みのアイスは見つかりましたでしょうか。ぜひお手に取ってみてくださいね！

ウフ。

ウフ。編集部スタッフ

スイーツがないと始まらない。 スイーツ好きのための情報メディア。全国の素敵なスイーツ情報を発信していきます。