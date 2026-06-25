『Pokemon Champions』全世界で累計1000万ダウンロード突破 ファストクーポン100枚配布
Nintendo Switch・スマートフォン向けゲーム『Pokemon Champions』（ポケモンチャンピオンズ）のダウンロード数が全世界で累計1000万を突破した。これを記念して、ファストクーポン100枚のプレゼントが決定し、ゲーム内のメールボックスから受け取ることができる。
【画像】メガムクホーク！新たにメガシンカできるポケモン一覧
ポケモンバトルにフォーカス当てた『Pokemon Champions』（Switch版が4月配信）は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲーム。ポケモンのタイプや特性、わざの選択など様々な要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマートフォンでクロスプラットフォームでの勝負を楽しんでいく。
また、『Pokemon Champions』では勝敗に応じてランクが変動する「ランクバトル」や気軽に戦える「カジュアルバトル」で世界中のトレーナーと腕を競い合うことはもちろん、家族や友だちと「プライベートバトル」もできる。
さらに、ポケモンホーム との連携も決定。これまで仲間にした一部のポケモンもバトルで活躍させることができ、お気に入りのポケモンと一緒に、世界中のポケモントレーナーとバトルを楽しめる。
【画像】メガムクホーク！新たにメガシンカできるポケモン一覧
ポケモンバトルにフォーカス当てた『Pokemon Champions』（Switch版が4月配信）は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲーム。ポケモンのタイプや特性、わざの選択など様々な要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマートフォンでクロスプラットフォームでの勝負を楽しんでいく。
また、『Pokemon Champions』では勝敗に応じてランクが変動する「ランクバトル」や気軽に戦える「カジュアルバトル」で世界中のトレーナーと腕を競い合うことはもちろん、家族や友だちと「プライベートバトル」もできる。
さらに、ポケモンホーム との連携も決定。これまで仲間にした一部のポケモンもバトルで活躍させることができ、お気に入りのポケモンと一緒に、世界中のポケモントレーナーとバトルを楽しめる。