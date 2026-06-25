DAZN公式Xがコメント紹介

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。前日の日本時間25日、スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xで紹介された21歳のコメントに注目が集まっている。

オランダとの初戦で久保建英は左膝付近を痛め、チュニジア戦に続きスウェーデン戦も欠場。久保への思いを語ったのは、21歳の塩貝健人だ。

「DAZN」の公式Xが、「初戦でW杯デビューを飾った塩貝健人が 復帰を目指す久保建英への想いを語る」として動画を公開。字幕ではあるが、「久保さんが復帰してくるまで舞台を残しておかなきゃいけない」「同じポジションだけど同じようなプレーはできない。でも、僕は僕なりにできることがある。次は結果を残すしかない」という熱いコメントを紹介した。

塩貝はオランダ戦に途中出場。チュニジア戦は出番がなく、4-0とリードする中でも鋭い視線をピッチに向けるなど、闘争心全開でギラつく姿が日本人ファンの間でも話題になっている。

久保へのコメントにもファンは反応。Xには「日本人らしい熱い魂」「塩貝さん、いいこと言ってくれるわ！！」「決めてくれよ！」「ぐおぉぉぉ…」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）