“スポーツ観戦”の日に♡ 気分が上がる【ユニフォーム着回しコーデ】特集

暑い暑い夏が、今年もやってきた！イベントはたくさんあるけど、なにを着て行こうか悩む...。そこで今回は、スポーツ観戦にぴったりの「ユニフォーム着回しコーデ」を3パターンご紹介します。あわせるアイテム次第で、カジュアルにもガーリーにもテイストは自由自在♡ この夏の観戦コーデの参考にしてみてね。

スポーツ観戦なら...ユニの着回し3パターンはマスターすること

サッカーW杯があったり、いろんなスポーツがシーズン中だったりと、今年の夏は特にスポーツ観戦が熱い♡

観戦といえば、ユニフォーム！でも、毎回同じコーデでは気分が上がらない。着回しのパターンを3つ覚えておけばコーデに悩むこともなくなる！ぜひ参考にしてみてね♡