“スポーツ観戦”の日に♡ 気分が上がる【ユニフォーム着回しコーデ】特集

写真拡大 (全9枚)

暑い暑い夏が、今年もやってきた！イベントはたくさんあるけど、なにを着て行こうか悩む...。そこで今回は、スポーツ観戦にぴったりの「ユニフォーム着回しコーデ」を3パターンご紹介します。あわせるアイテム次第で、カジュアルにもガーリーにもテイストは自由自在♡ この夏の観戦コーデの参考にしてみてね。

スポーツ観戦なら...ユニの着回し3パターンはマスターすること

サッカーW杯があったり、いろんなスポーツがシーズン中だったりと、今年の夏は特にスポーツ観戦が熱い♡

観戦といえば、ユニフォーム！でも、毎回同じコーデでは気分が上がらない。着回しのパターンを3つ覚えておけばコーデに悩むこともなくなる！ぜひ参考にしてみてね♡

三浦理奈が着回すユニはこちら♡

ユニフォーム／スタイリスト私物

Cordinate ユニとスニーカーにバルーンミニで加糖

ガーリーとカジュアルをバランスよく。

ユニフォームは着回し。バルーンスカパン 14,300円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 バッグ 14,080円／minitmute、スニーカー 20,680円／pemont（ともにHANA SHOWROOM）メガネ 23,540円／レイバン（ルックスオティカジャパン）シアーソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）

Cordinate ボリュームスカートでスポーティを中和

ティアードたっぷりなスカートはシアー素材で抜け感を。ぺたんこなサンダルで動きやすさもおさえた、オトナなユニコーデ。

ユニフォームは着回し。ロングスカート 33,000円／CODE A（CODE A ルミネ新宿店）バッグ 12,650円／minitmute（HANA SHOWROOM）サンダル 7,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate レディな黒でまとめたらちょっぴりモードな印象に

タイトな黒ボトムと上品な足元で大人っぽさをゲット。

ユニフォームは着回し。カプリパンツ 11,798円／MILLO WOMEN（HANA SHOWROOM）ニット帽 6,996円／SLY（バロックジャパンリミテッド）レザーバッグ 34,100円／LEMEME ネッ クレス 2,750円／GOLDY メリージェーン 8,800円／ル デコレ（LE TALON 公式オンラインストア）

北里琉が着回すユニはこちら♡

ユニフォーム／スタイリスト私物

Cordinate スタイルアップが叶うフレアデニムがお強い♡

大きめな野球ユニは、おしりや太もも部分がタイトなボトムでメリハリを意識。

ユニフォームは着回し。キャミソール 8,800円／CODE A（CODE A ルミネエスト新宿店）デニムパンツ 14,400円／EVRIS（EVRIS 新宿ルミネエスト店）バッグ 46,750円／minitmute（HANA SHOWROOM）サンダル 8,580円／ル デコレ（LE TALON 公式オンラインストア）

Cordinate 甘々なセットアップもユニあわせならほどよく崩せる

糖度が高すぎちゃうアイテムも、ユニあわせなら絶妙なバランスに。小物はカジュアルに寄せるのもポイント。

ユニフォームは着回し。タンクトップ 5,940円、ミニスカート 7,920円／ともにjouetie キャップ 6,060円／ワッキーウィリー（MXN JAPAN）バッグ 31,460円／ミニットミュート（HANA SHOWROOM）ブーツ 18,700円／SLY（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate レディなサテンワンピにユニの肩落としで女みを死守

色気たっぷりなワンピは小物でハズすのが鉄板テク。

ユニフォームは着回し。サテンキャミワンピース 20,900円／CODE A（CODE A ルミネ新宿店）シュシュ 2,090円、3連ネックレス 2,640円／ともにGOLDY リュック 19,250円／minitmute、ローファー 21,890円／pemont（ともにHANA SHOWROOM）ソックス 990円／靴下屋（Tabio）

撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／小松胡桃 モデル／三浦理奈、 北里琉（ともに本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

北里琉

あわせて読みたい

💖【海・プール】ぬれてもへっちゃら！可愛い＆脱ぎ着もしやすい「速乾服」コーデ特集