“スポーツ観戦”の日に♡ 気分が上がる【ユニフォーム着回しコーデ】特集
“スポーツ観戦”の日に♡ 気分が上がる【ユニフォーム着回しコーデ】特集
暑い暑い夏が、今年もやってきた！イベントはたくさんあるけど、なにを着て行こうか悩む...。そこで今回は、スポーツ観戦にぴったりの「ユニフォーム着回しコーデ」を3パターンご紹介します。あわせるアイテム次第で、カジュアルにもガーリーにもテイストは自由自在♡ この夏の観戦コーデの参考にしてみてね。
スポーツ観戦なら...ユニの着回し3パターンはマスターすること
サッカーW杯があったり、いろんなスポーツがシーズン中だったりと、今年の夏は特にスポーツ観戦が熱い♡
観戦といえば、ユニフォーム！でも、毎回同じコーデでは気分が上がらない。着回しのパターンを3つ覚えておけばコーデに悩むこともなくなる！ぜひ参考にしてみてね♡
三浦理奈が着回すユニはこちら♡
Cordinate ユニとスニーカーにバルーンミニで加糖
ガーリーとカジュアルをバランスよく。
Cordinate ボリュームスカートでスポーティを中和
ティアードたっぷりなスカートはシアー素材で抜け感を。ぺたんこなサンダルで動きやすさもおさえた、オトナなユニコーデ。
Cordinate レディな黒でまとめたらちょっぴりモードな印象に
タイトな黒ボトムと上品な足元で大人っぽさをゲット。
北里琉が着回すユニはこちら♡
Cordinate スタイルアップが叶うフレアデニムがお強い♡
大きめな野球ユニは、おしりや太もも部分がタイトなボトムでメリハリを意識。
Cordinate 甘々なセットアップもユニあわせならほどよく崩せる
糖度が高すぎちゃうアイテムも、ユニあわせなら絶妙なバランスに。小物はカジュアルに寄せるのもポイント。
Cordinate レディなサテンワンピにユニの肩落としで女みを死守
色気たっぷりなワンピは小物でハズすのが鉄板テク。
撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／小松胡桃 モデル／三浦理奈、 北里琉（ともに本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
北里琉
あわせて読みたい💖【海・プール】ぬれてもへっちゃら！可愛い＆脱ぎ着もしやすい「速乾服」コーデ特集
外部サイト