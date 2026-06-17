なぜ過去の恋愛事情が気になる？男性が“本命候補”にしかしない質問
「今までどんな人と付き合ってきたの？」「恋愛で大事にしていることは？」
そんな風に恋愛絡みの質問を男性からされることありませんか？ただの興味本位という可能性もありますが、本気で気になる相手には“確認したいポイント”として聞いている場合も。男性の本音は、その質問の仕方に表れます。
恋愛観を知ろうとしている
男性が過去の恋愛について質問してくる理由のひとつが、「どんな恋愛観を持っているのか知りたい」から。男性は本気で関係を考える相手ほど、どんな人を好きになるのか、恋愛で何を大切にするのかを知ろうとする傾向があります。
恋愛に対する温度感を探っている
今すぐ恋愛したいのか、慎重に考えているのか。男性は、相手の恋愛モードを知りたいときにも過去の恋愛に関する質問をしてきます。勢いだけで距離を縮めるのではなく、“今どんな状態なのか”を見極めようとしているのでしょう。
付き合える可能性があるかを気にしている
「どんな人がタイプ？」という質問の場合、実は自分との共通点を探している場合があります。男性は本気で気になる相手ほど、“自分に可能性があるのか”を気にするもの。その確認作業の可能性が高いでしょう。
男性が恋愛絡みの質問をしてくる背景には、“もっと知りたい”“自分との相性を確かめたい”という気持ちが隠れていることも。男性の本音は、どんな質問をするかに自然と表れるのです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼曖昧にしない。男性が本命女性と他の女性とを“きっちり線引き”する心理