気づけば自分ばかり我慢してる…。恋愛で損しやすい女性の特徴
恋愛すると、彼氏に対して本当は言いたいことがあるのに言えない。モヤモヤしても飲み込んでしまう。そんな“我慢す”を繰り返してしまう女性は少なくありません。そんな女性は恋愛で損しやすいタイプと言えるでしょう。
“嫌われたくない”が先に来る
不満があっても、「言ったら重いと思われるかも」と考えていませんか？恋愛で我慢しがちな女性は、自分の気持ちより相手の反応を優先しやすい傾向があります。その結果、小さな不満がどんどん積み重なっていくのです。
「大丈夫」が口グセになっている
本当は大丈夫じゃないのに、「大丈夫」と言っていませんか？そんな受け答えを続けるほど、彼氏は「何も問題ない」と思うように。言葉にしない限り、自分の気持ちは伝わりません。
“分かってくれるはず”と期待してしまう
彼氏なら言わなくても分かってくれるはず、気づいてくれるはずと思っていませんか？恋愛で損しやすい女性ほど、自分の気持ちを説明する前に理解を期待しがち。その期待が裏切られるたびに、不満は大きくなります。
嫌われたくない、「大丈夫」と無理する、察してほしいが積み重ねっていくと、どんどん自分を苦しくしていくでしょう。長く続く恋愛は、我慢の上に成り立つものではありません。本音を少しずつ伝えることが、心地よい関係への第一歩になります。 ※画像は生成AIで作成しています
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