「嫌いになったわけじゃない」男性が不倫関係を終わらせようとしない心理
連絡も会う回数も少なくなったのに、完全には離れようとしない。そんな男性の態度に戸惑ったことはありませんか？不倫関係では、気持ちが変化していても、自分から関係を終わらせようとしない男性がいます。
自分から悪者になりたくない
自分から「もう終わりにしよう」と言えば、相手を傷つけるかもしれないと考える男性は少なくありません。そのため、自分から別れを切り出すのではなく、少しずつ距離を取ることで自然消滅を期待することがあります。
関係を失うのは惜しい
以前ほど気持ちが強くなくても、「もう会えなくなる」と思うと寂しくなる男性は少なくありません。不倫関係では、恋愛感情だけでなく、“居場所”や“癒やし”として相手を求めているケースも。そのため、将来を約束する気はなくても、関係だけは残したいと考える男性もいます。
今の状態を変えたくない
大きな問題は起きていないし、細々とでも関係が続いていると、人は現状を維持しようとします。特に既婚男性の場合、家庭も不倫関係も大きく動かさずにいたい心理が働きやすく、結果として曖昧な状態が長引くことがあります。
男性が関係を終わらせない理由は、「強く愛しているから」とは限りません。だからこそ大切なのは、「別れない」という事実だけで男性の気持ちを判断しないこと。その人が何を選び、何を選ばないのかを見ることが、男性の本音を知るヒントです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼結局大事なのは自分。不倫が“奥さんバレした瞬間”男性が取りがちな行動